پیشکسوت قرآنی کشور گفت: طرح‌هایی نظیر «زندگی با آیه‌ها» در کوتاه‌مدت شاید نتواند آثار محسوسی بر جای بگذارد و موفقیت این طرح نیازمند عزم همگانی همه ارکان حکومت و تطابق رفتاری مجریان با ادعا‌های آنهاست.

عباس سلیمی، قاری و پیشکسوت قرآنی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه کمیت و کیفیت نارسایی‌ها و ناهنجاری‌ها به‌قدری زیاد است که طرح‌های کوتاه‌مدت نمی‌توانند تاثیر چشمگیری داشته باشند، گفت: ما شاخص‌های آماری دقیقی نداریم که بتواند نفوذ این معنویت را در لایه‌های مختلف زندگی اجتماعی مردم به‌صورت منصفانه و دقیق بررسی کند.

وی با این حال بر بودن این طرح‌ها تاکید کرد و از پژوهشکده‌های متخصص خواست آن را به‌صورت جدی بررسی کنند.

سلیمی گفت: اجرای طرح ملی زندگی با آیه‌ها با توجه به هزینه‌ها، نیروی انسانی به‌کارگرفته شده و فرصت رسانه‌ای صرف‌شده، اگر ارزشمند نبوده، باید نقد کرده و اشکالاتش را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: یک سازمان فرهنگی و قرآنی به‌تنهایی نمی‌تواند تحولی در جامعه ایجاد کند و تمام ارکان حکومت، دولت، مجلس، قوه قضائیه و سازمان‌های مربوطه باید برای نفوذ فرهنگ قرآنی و حاکمیت سبک زندگی قرآنی عزم همگانی داشته باشند.

این پیشکسوت قرآنی، تناقض رفتاری را یکی از دلایل اصلی موفق نبودن کامل طرح‌های فرهنگی دانست و گفت: بین ادعا و عمل ما تطابق وجود ندارد و مردم می‌بینند تضادی بین عقیده و عمل ما هست؛ اینجا مردم تاثیر لازم را نمی‌پذیرند.

سلیمی با تاکید بر درهم‌تنیدگی مسائل اجتماعی، اظهار امیدواری کرد که طرح ملی زندگی با آیه‌ها با همدلی و دلسوزی برای فرزندان و آیندگان به نقطه‌ای برسد که ثمرات مناسبی داشته باشد.

وی افزود: اگر بخواهیم طرح قرآنی را در جامعه پیاده کنیم، بیشتر از کلاس‌ها و آموزش‌هایی که می‌گذاریم، باید با عمل و رفتار، مردم را طرف قرآن جذب کنیم تا آن موقع تاثیر این‌گونه طرح‌ها خودشان را نشان دهد.

پیشکسوت قرآنی با اشاره به مشکلات اقتصادی هشدار داد که معضلات معیشتی می‌تواند مردم را از دین زده کند و بر ضرورت هماهنگ‌کردن طرح‌های قرآنی با مسائل معیشتی و فرهنگی جامعه تاکید کرد و اخلاص در کار و قصد قربت را شرط تاثیرگذاری بیشتر در مردم برشمرد.

سلیمی از وزارت آموزش و پرورش، رسانه، وزارت علوم، حوزه‌های علمیه، پدران و مادران و معلمان خواست برای اجرای موفق طرح‌های فرهنگی پیشگام شوند و گفت: باید تمام ملت بخواهند و احساس نیاز بکنند.