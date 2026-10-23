طرح برخورد با خودرو‌های متخلف و رانندگان هنجارشکن با حضور مسئولان قضایی و انتظامی در زرند آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حضور میدانی رئیس دستگاه قضایی، دادستان و فرماندهان انتظامی و پلیس راهور ، آغاز مرحله‌ای تازه برای مقابله با رفتار‌های هنجارشکنانه در خیابان‌های زرند است؛ زیرا خیابان‌ها باید محل تردد ایمن شهروندان باشند، نه جولانگاه رفتار‌هایی که امنیت و آسایش عمومی را به خطر می‌اندازند.

در این طرح تعدادی خودرو با آلایندگی صوتی و تغییر وضعیت خودرو و نور خیر کننده. توقیف و روانه توفقگاه شدند.