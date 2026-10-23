رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر نقش پدافند غیرعامل در حفظ توان دفاعی و زیرساخت‌های حیاتی گفت: شهدای پدافند غیرعامل با ایستادگی در حوزه‌های نظامی، انرژی، ارتباطات و صنعت، زمینه تداوم خدمات به مردم را فراهم کردند و نقش مهمی در ناکام ماندن اهداف دشمن داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در اولین یادواره شهدای شاخص پدافند غیرعامل کشور و گرامیداشت شهدای یزدی جنگ‌های تحمیلی اخیر با اشاره به هشتم آبان، سالروز تشکیل این سازمان، اظهار کرد: پدافند غیرعامل با فرمان رهبر شهید انقلاب شکل گرفت و ایشان همواره بر اهمیت این حوزه به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی امنیت ملی تأکید داشتند.

وی افزود: پدافند غیرعامل در کنار دفاع عامل، نقش مهمی در حفظ کشور در برابر تهدیدات دارد و می‌تواند با کاهش آسیب‌پذیری‌ها، از توان نظامی و زیرساخت‌های حیاتی صیانت کند.

پدافند غیرعامل؛ پشتوانه توان دفاعی کشور است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر گفت: دشمن با تصور تضعیف ایران، جنگی نابرابر را به کشور تحمیل کرد، اما مقابله با این تهدید نیازمند بسیج و هماهنگی همه ظرفیت‌های قدرت ملی است که تا به امروز با تکیه بر همین توانمندی تمام معادلات آن‌ها شکست خورده به اهداف خود دست پیدا نکرده‌اند..

سردار جلالی با بیان اینکه پدافند غیرعامل یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی به شمار می‌رود، تصریح کرد: این حوزه در جنگ‌های مدرن، از حفاظت از توان موشکی و دریایی تا صیانت از زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، نقشی تعیین‌کننده دارد.

وی ادامه داد: اقدامات پدافندی در کنار تلاش نیرو‌های مسلح، امکان حفظ ظرفیت‌های دفاعی کشور را فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که دشمن با وجود به‌کارگیری توان نظامی گسترده، نتوانسته به اهداف موردنظر خود دست یابد.

شهدای گمنام؛ مدافعان خاموش زیرساخت‌های کشور

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با گرامیداشت یاد شهدای این حوزه گفت: شماری از کارکنان و نیرو‌های فعال در حوزه‌های سوخت، برق، ارتباطات و صنایع در جریان حملات دشمن و هنگام حفاظت، تعمیر و بازگرداندن زیرساخت‌ها به چرخه خدمت به شهادت رسیدند.

وی افزود: این شهدا، مدافعان گمنامی هستند که با فداکاری خود اجازه ندادند خدمات حیاتی کشور به‌سادگی متوقف شود. امنیت و تداوم خدمات گاهی به چشم نمی‌آید، اما حفظ آن حاصل تلاش شبانه‌روزی نیرو‌هایی است که در خط مقدم حفاظت از زیرساخت‌ها فعالیت می‌کنند.

سردار جلالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهدای شاخص این حوزه، از شهید سپهبد محمد باقری، شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، شهید سپهبد حسین سلامی، شهید سپهبد محمد پاکپور، شهید عزیز نصیرزاده، شهید سید اسماعیل خطیب، شهید احمد کریمی، شهید محسن فخری‌زاده، شهید فریدون عباسی و شهید محمدمهدی طهرانچی یاد کرد.

وی با اشاره به مسئولیت‌ها و نقش تخصصی این شهدا در حوزه‌های نظامی، اطلاعاتی، علمی و دفاعی کشور گفت: این فرماندهان و دانشمندان در کنار مسئولیت‌های اصلی خود، در تقویت ظرفیت‌های پدافند غیرعامل نیز نقش داشتند و فقدان این عزیزان ضایعه‌ای بزرگ برای کشور است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد شهدای این حوزه خاطرنشان کرد: تجربه جنگ نشان داد که حفاظت از توان دفاعی، زیرساخت‌های حیاتی، ارتباطات و خدمات عمومی، به اندازه حضور در میدان نظامی اهمیت دارد و تقویت پدافند غیرعامل باید با استفاده از همه ظرفیت‌های کشور دنبال شود.