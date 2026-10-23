مسابقات منطقه‌ای وَسَطی (داژبال) دختران طرح محله ۲۰۲۰ با حضور ورزشکارانی از استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به میزبانی کرمان آغازشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مسابقات منطقه‌ای برای توسعه نشاط اجتماعی، تقویت مشارکت محله‌محور و گسترش همکاری‌های بین‌بخشی در مجموعه ورزشی تلاش کرمان آغاز شد.

در آیین افتتاح این مسابقات ،علیرضا وحیدزاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت محله ها در حل مسائل اجتماعی افزود: اگر قرار است اتفاقات مثبت و اثربخشی در جامعه رقم بخورد، باید از ظرفیت‌های محلی بهره گرفت و با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق اهداف اجتماعی را فراهم کرد.

محمدعلی روح‌اللهی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمان، نیز با اشاره به نقش ورزش در شکل‌گیری خاطرات مثبت و سالم زندگی گفت: در کنار ورزش، تحصیل خود را نیز جدی بگیرید؛ زیرا دختران ایران همواره در عرصه‌های مختلف افتخارآفرین بوده‌اند.

شایان ذکر است برگزاری مسابقات منطقه‌ای دراژبال دختران محله ۲۰۲۰، افزون بر ایجاد فرصت رقابت ورزشی برای دختران چهار استان، بستری برای تقویت تعاملات اجتماعی، گسترش مشارکت محله‌محور و توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی را فراهم می‌کند.

وَسَطی یا داژبال (انگلیسی: dodgeball) با نام به معنای وسط زدن، به هر بازی که در آن بازیکنان سعی کنند دیگر بازیکنان را با توپ بزنند و دیگر بازیکنان مانع از برخورد توپ به خودشان شوند، گفته می‌شود.