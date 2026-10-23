به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال گزارش داد که ایران در صورت ازسرگیری حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، دامنه پاسخ خود را به زیرساخت‌های اقتصادی و غیرنظامی در سراسر منطقه خلیج فارس گسترش خواهد داد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های ایرانی در پیام‌های علنی و ارتباطات دیپلماتیک محرمانه به کشور‌های منطقه و میانجی‌ها هشدار داده‌اند که در صورت حمله مجدد آمریکا، اهدافی فراتر از پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. این اهداف می‌تواند فرودگاه‌ها، خطوط لوله و زیرساخت‌های انرژی و ارتباطی را نیز شامل شود.

وال‌استریت ژورنال به نقل از افراد آگاه از این هشدار‌ها نوشت که ایران همچنین به میانجی‌ها اطلاع داده است در صورت حمله جدید، نیرو‌های آمریکایی را با شدت بیشتری هدف قرار خواهد داد؛ از جمله تلاش برای غرق کردن ناو‌های جنگی آمریکا در منطقه و کشتن خدمه آنها.

این روزنامه افزود که ایران همچنان ذخایر قابل‌توجهی از موشک‌ها و پهپاد‌ها در اختیار دارد و مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای معتقدند تهران تولید موشک‌های بالستیک را با استفاده از قطعات ذخیره‌شده و تأسیسات زیرزمینی، هرچند در مقیاسی محدود، از سر گرفته است.

به نوشته این روزنامه، حملات پیشین ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا، سفارت‌خانه‌ها و مقر ناوگان پنجم این کشور در بحرین خسارات قابل‌توجهی وارد کرد. همچنین تأسیسات انرژی و صنعتی در امارات، یک مجتمع بزرگ گازی در قطر و فرودگاه‌هایی در دبی، کویت و بحرین هدف حملات قرار گرفتند.

وال استریت ژورنال در بخشی از گزارش خود نوشت: برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که نباید تهدید‌های ایران را صرفاً لفاظی تلقی کرد؛ زیرا تهران همچنان توانایی وارد کردن خسارات جدی به زیرساخت‌های انرژی و ارتباطی منطقه را دارد.