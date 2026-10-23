هفته سوم دور گروهی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ اروپا با شکست میلان و توقف یوونتوس برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۳۶ تیم حضور دارند و در پایان این دور ۸ تیم به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف می‌روند. هر تیم در دور گروهی با قرعه صورت گرفته ۴ بازی در خانه و ۴ بازی در خارج از خانه برگزار می‌کند.



نتایج مسابقات به این شرح است:

آرارات ارمنستان ۰ - ۴ آلکمار هلند

فرانس واروش مجارستان ۴ - ۱ تورینسی پرتغال

دینامو زاگرب کرواسی ۲ - ۴ نایمخن هلند

یوونتوس ایتالیا ۲ - ۲ رن فرانسه (گل‌های یووه: مهمت چلیک در دقیقه ۵ و نیک وولتماد ۶۷ - پنالتی)

لخ پوزنان لهستان ۱ - ۱ ساندرلند انگلیس

- در تیم لخ پوزنان اللهیار صیادمنش مهاجم و علی قلی زاده هافبک ایرانی به علت مصدومیت غایب بودند.

اوفی یونان ۰ - ۲ بایرلورکوزن آلمان (گل‌ها: یوناس هوفمان در دقایق ۳۵ و ۳۸)

اشتروم گراتس اتریش ۱ - ۰ المپیک مارسی فرانسه

بورنموث انگلیس ۳ - ۰ میلان ایتالیا (گل‌ها: یوستین کلویفرت در دقیقه ۸ - پنالتی، مارکوس تاورنیر ۳۲ - پنالتی و امین عدلی ۸۴)

بشیکتاش ترکیه ۲ - ۲ کریستال پالاس انگلیس

ویکتوریا پلزن چک ۱ - ۲ لفسکی صوفیه بلغارستان

سلتیک اسکاتلند ۱ - ۲ سلتاویگو اسپانیا

یاگیلونیا لهستان ۰ - ۳ اندرلخت بلژیک

لیلستروم نروژ ۰ - ۶ رئال سوسیداد اسپانیا

سلیه اسلوونی ۲ - ۲ سالزبورگ اتریش

المپیاکوس یونان ۱ - ۰ اسپارتاپراگ چک

اومونیا قبرس ۱ - ۴ بنفیکا پرتغال

هوفنهایم آلمان ۳ - ۰ المپیک لیون فرانسه

در جدول دور گروهی لیگ اروپا تیم‌های ۹ امتیازی بنفیکا پرتغال، بایرلورکوزن آلمان، بورنموث انگلیس، فرانس واروش مجارستان و المپیاکوس یونان اول تا پنجم هستند. تیم لخ پوزنان لهستان با یک امتیاز در رده ۳۲ جای گرفته است.