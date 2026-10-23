بارندگی، رعد و برق و باد شدید موقت در ۲ روز آینده برای شمال غرب، دامنه‌های البرز، تهران، سمنان و استان‌های ساحلی خزر پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تا روز یکشنبه (۳ آبان) در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان و استان‌های ساحلی خزر در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش بینی می‌شود.

این وضعیت امروز (جمعه) در برخی نقاط استان‌های کردستان، کرمانشاه و لرستان نیز پیش بینی می‌شود.

دوشنبه در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، خراسان شمالی سمنان و ارتفاعات البرز مرکزی و سه شنبه در شمال شرق و شرق کشور بارش پیش بینی می‌شود.

همچنین در پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در برخی نقاط استان‌های کرمان، فارس و هرمزگان رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش بینی می‌شود. لازم به ذکر است روز‌های یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر مواج است.

آسمان تهران فردا (۲ آبان) صاف تا قسمتی ابری، وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد و گاهی بارش پراکنده با حداقل و حداکثر دمای ۱۸ و ۲۳ درجه سانتیگراد و پس فردا (۲۶ مرداد) کمی ابری تا نیمه ابری با وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد و از اواخر وقت رگبار و رعد و برق با کمترین و بیشترین دمای ۱۷ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طی فردا و پس فردا شهرکرد با کمینه دمای ۳ درجه سانتیگراد و اهواز با بیشینه دمای ۳۸ و ۳۷ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و گرم‌ترین مرکز استان‌ها پیش‌بینی می‌شود.