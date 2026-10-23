رعایت نکردن سرعت مطمئنه و ناتوانی در کنترل خودرو موجب انحراف از مسیر یکدستگاه خودرو پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۳ جاده نیشابور ـ مشهد و برخورد شدید آن با تیر چراغ برق و کشته شدن دو جوان ۲۴ ساله شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت؛ در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، خبر برخورد شدید یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ با تیر چراغ برق در آیلند میانی محور نیشابور ـ مشهد اعلام شد که بلافاصله نجاتگران ایستگاه شهید صدیقی به محل اعزام شدند.

ابوالفضل اسدی افزود: به گفته شاهدان عینی خودرو فوق به علت سرعت غیر ایمن و انحراف به چپ به شدت با گارد ریل برخورد می‌کند و پس از کنده شدن آن مجددا با تیر چراغ برق وسط آیلند برخورد کرده که به علت شدت تصادف، راننده و سرنشین آن جان خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: پس از رسیدن نجاتگران سازمان آتش نشانی به محل حادثه بلافاصله با استفاده از ابزار مخصوص و ست هیدرولیک اجساد راننده که یک مرد جوان ۲۴ ساله و سرنشین همراه که زنی جوان و ۲۴ ساله بود را خارج کرده و تحویل ماموران سازمان آرامستان‌های شهرداری دادند.

اسدی اظهار داشت: در ادامه نجاتگران سازمان آتش نشانی ضمن جداسازی باتری خودرو و انجام عملیات احتیاط حریق، ایمن سازی منطقه را انجام دادند.