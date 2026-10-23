به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس فراخوان منتشرشده ، این جشنواره با محوریت طراحی و دوخت مانتوی اجتماع با رویکرد ایرانی ـ اسلامی و با تأکید بر بهره‌گیری از نماد‌های مقاومت استان و پرچم ایران برگزار می‌شود.

سازمان بسیج جامعه زنان سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از علاقه‌مندان به طراحی و دوخت پوشاک ایرانی ـ اسلامی برای شرکت در این رویداد دعوت کرد.

بر اساس این فراخوان علاقه‌مندان می‌توانند در دو بخش اثر با ارائه نمونه دوخته‌شده و طراحی با ارائه طرح دستی یا دیجیتال در این جشنواره شرکت کنند.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی ir-dokht.ir مراجعه کنند.

همچنین علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به کانال جشنواره در پیام‌رسان ایتا به نشانی eitaa.com/lrandokht_Mahdokht مراجعه کنند.