به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح ماهر با هدف توسعه آموزش‌های مرتبط با آمادگی در برابر حوادث و ترویج فرهنگ ایمنی در مدارس در حال اجراست و تلاش می‌کنیم با گسترش این برنامه، زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان بیشتری از آموزش‌های مورد نیاز فراهم شود.

طاهری افزود: با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای طرح ماهر خاطرنشان کرد: گسترش آموزش در مدارس و آشنایی دانش‌آموزان با اصول ایمنی و آمادگی در برابر حوادث، از اقدامات ارزشمند در مسیر تقویت تاب‌آوری جامعه است و امیدواریم با تداوم تلاش‌ها و افزایش مشارکت شعب، شاهد پوشش مدارس بیشتری در استان باشیم.

وی در پایان بر ضرورت پیگیری روند اجرای طرح و ثبت عضویت دانش‌آموزان در سامانه «هلال من» تأکید کرد.