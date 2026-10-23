مدیرعامل هلال احمر آذربایجان‌غربی گفت: بر اثر بارش سنگین باران و وقوع سیلاب در سلماس، دو نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید محبوبی افزود: وقوع سیل در روستا‌های شوریک، سیلاب، کانیان، شکریازی و مافی کندی سلماس به ۱۷ منزل مسکونی با ۷۸ نفر روستانشین خسارت زد.

وی اضافه کرد: با حضور نجاتگران هلال احمر این منازل از سیلاب تخلیه و ایمن سازی شدند.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان‌غربی ادامه داد: متاسفانه در روستای کانیان سلماس یک دختر ۱۰ ساله بر اثر سیل فوت و ۲ نفر مصدوم شدند که فوتی حادثه پس از رهاسازی از خودروی گرفتار در سیلاب توسط اکیپ هلال احمر به مراجع قانونی تحویل و مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی اظهار کرد: همچنین یک پیرمرد ۶۳ ساله در همین روستای کانیان جان خود را از دست داده بود که امدادگران هلال احمر پیکر بی جان او را پیدا کردند.

محبوبی با اشاره به وقوع سیل در یکی از روستا‌های ماکو گفت: در حال حاضر ۹ تیم عملیاتی هلال احمر به استعداد ۴۳ نفر در حال امدادرسانی بوده و عملیات امدادرسانی به متاثران از سیل همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در روستای اولنلر ماکو نیز هفت خانه مسکونی به استعداد ۲۴ نفر متاثر از حادثه سیل بودند که با حضور نجاتگران هلال احمر این منازل از آب تخلیه و ایمن سازی شدند.