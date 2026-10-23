رئیس جمهور روسیه، کشورهای اروپایی را به راه‌اندازی «کارزاری ضدروسی» و تکرار ادعاها درباره «تهدید روسیه» و آمادگی برای جنگ با مسکو متهم کرد و این رویکرد را «نوعی اسکیزوفرنی سیاسی» خواند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به مذاکرات جاری میان روسیه، اوکراین و آمریکا هشدار داد که انتخاب هر مسیر جایگزین، به نتیجه‌ای متفاوت منجر خواهد شد.

رئیس‌جمهور روسیه گفت مذاکرات سه‌جانبه مورد انتظار با کی‌یف و واشنگتن که پیش‌بینی می‌شود در نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود، بر تضمین‌های امنیتی در چارچوب توافق نهایی متمرکز خواهد بود، نه بر دستیابی به یک «آتش‌بس کوتاه‌مدت».

وی همچنین خاطرنشان کرد که استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، در جریان سفر خود به روسیه بر ضرورت بررسی جامع امنیت اروپا تأکید کرده بود؛ موضوعی که پوتین اعلام کرد در کلیات با آن موافق است.

پوتین درباره درخواست مسکو برای عقب‌نشینی نیرو‌های اوکراینی از مناطقی در بخش شرقی استان دونتسک که همچنان تحت کنترل کی‌یف قرار دارند، گفت که این مناطق «سرزمین اوکراین نیستند، بلکه سرزمین تاریخی روسیه‌اند».

او افزود که ساکنان این مناطق ابتدا به استقلال و سپس به پیوستن مجدد به روسیه رأی داده‌اند و در عین حال، توصیف این مسئله به‌عنوان «از دست دادن اراضی» را زیر سؤال برد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین کشور‌های اروپایی را به راه‌اندازی «کارزاری ضدروسی» و تکرار ادعا‌ها درباره «تهدید روسیه» و آمادگی برای جنگ با مسکو متهم کرد و این رویکرد را «نوعی اسکیزوفرنی سیاسی» خواند.

او تأکید کرد که ملت‌های اروپایی خواهان جنگ با روسیه نیستند و مسکو نیز برای هیچ جنگی با اروپا آماده نمی‌شود.