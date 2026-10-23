به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار رده بندی رقابت‌های میکس تیراندازی با کمان در ماده ریکرو پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، در مجموعه ورزشی اوزاکای شهر ناگویا برگزار شد.

در این دیدار، تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی به مصاف تیم هند رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر ۴ این تیم را شکست داد و به مدال پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی رسید.

پیش از این امیرمحمد بارانی به نشان نقره پاراکامپوند رسیده بود.

با برگزاری این مسابقه، پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی رسما برای کمانداران ایران به پایان رسید.

در این دوره دست ملی پوشان پارا تیر و کمان به مدال طلا نرسید.