رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اعلام آخرین وضعیت جاده‌های شمالی کشور گفت: تردد در سه محور شمالی هراز، چالوس و فیروزکوه روان گزارش شده است.

تردد در هراز، چالوس و فیروزکوه روان است

تردد در هراز، چالوس و فیروزکوه روان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ ناصر قلی‌نیا افزود: در حال حاضر، تردد در محور‌های مواصلاتی کشور روان است و جاده‌های شمالی از جمله هراز، چالوس، فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت نیز ترافیک روانی دارند.

وی اظهار کرد: در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران بارش باران گزارش شده است و سایر محور‌های مواصلاتی کشور از جوی آرام برخوردارند.