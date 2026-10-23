صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» در بیانیه‌ای اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۳۵۱ کودک فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ادوارد بیگبیدر» مدیر منطقه‌ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا در این بیانیه خواستار پاسخگویی شفاف و جدی درباره موارد شهادت کودکان یا زخمی شدن آنها به گونه‌ای شد که به معلولیت دائمی منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه تنها طی ۶ روز گذشته، هشت کودک به شهادت رسیده و ۲۰ کودک دیگر زخمی شده‌اند، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی باید اقدامات موثری برای جلوگیری از خشونت بیشتر، رعایت اصل تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی و تضمین حمایت ویژه از کودکان طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه انجام دهد.

بیگبیدر افزود که این سطح از خشونت علیه کودکان غیرقابل قبول است و کودکانی که از حملات جان سالم به در می‌برند نیز به دلیل فروپاشی نظام بهداشت و درمان غزه با موانع جدی در مسیر بهبود جسمی و روانی روبه‌رو هستند.

یونیسف هفته گذشته نیز اعلام کرده بود که حدود ۸۰۰ هزار کودک در نوار غزه همچنان آواره هستند و برآورد می‌شود حدود ۶۰ هزار کودک در جریان جنگ یا از زمان آغاز آتش‌بس، یکی از والدین یا هر دو والد خود را از دست داده باشند.

این نهاد سازمان ملل تاکید کرد که تقریبا همه کودکان غزه در شرایط تداوم آوارگی و وخامت خدمات اساسی، به حمایت‌های روانی نیاز دارند.