به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید محمد تقوی در بازدید از طرح‌های عمرانی حوزه دهیاری‌ها و بخشداری موگرمون در روستای شیتاب گفت: این پروژه‌ها از محل اعتبارات دهیاری‌ها و بخشداری بخش موگرمون در حال اجرا یا تکمیل هستند.

وی افزود: از مجموع این طرح‌ها، بیش از ۷ پروژه در روستای شیتاب اجرا شده و یا در دست اجراست.

فرماندار شهرستان لنده، اجرای دیوار حائل، احداث کانال بزرگ هدایت سیلاب، ایمن‌سازی جاده ورودی روستا با احداث پل ۱۰ متری و بازگشایی ورودی روستای شیتاب را از مهم‌ترین این پروژه‌ها عنوان کرد.