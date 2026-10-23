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بیست و نهمین دوره مسابقات پینگ پنگ قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در تاشکند ازبکستان ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره مسابقات بر خلاف دوره قبل، مسابقات تیمی و انفرادی در یک دوره برگزار میشود. نتایج مسابقات مسابقات به این شرح است:
*** مردان:
* انفرادی:
بنیامین فرجی ۳ - ۰ مشعل الکندری از کویت
محمد حبیبی ۰ - ۳ هوانگ یو زنگ از چین
- نتیجه قبلی:
نوشاد عالمیان ۳ - ۰ علیشیر یاکوب بائف از قرقیزستان
- پیش از این نیما عالمیان در دور اول با شکست ۰ - ۳ از یو کووان تو از هنگ کنگ، آرین غفاری در دور اول با شکست ۱ - ۳ از وونگ کی شن از مالزی حذف شدند.
*** زنان:
* انفرادی:
- دور دوم:
ندا شهسواری ۱ - ۳ کارن لین از مالزی
- شهسواری پیش از این ۳ - ۰ هوی لی سیاک از ماکائو را برد.
فاطمه یاری ۲ - ۳ سیندرلا داس از هند
- یاری پیش از این ۳ - ۰ آنخما سر اود از مغولستان را مغلوب کرد.
ستایش ایلوخانی ۱ - ۳ چن یی از چین
- ایلوخانی پیش از این ۳ - ۰ میشکا ابراهیم از مالدیو را مغلوب کرد.
مهشید اشتری ۳ - ۰ لی هوی مان از هنگ کنگ
- اشتری پیش از این با انصراف نهال القحطانی از عربستان در دور اول برنده شده بود.
- پیش از این الینا رحیمی در دور نخست با شکست ۱ - ۳ از کولاپاسر از تایلند حذف شد.
* دوبل:
- مردان:
تیم نوشاد و نیما عالمیان در دور اول ۳ - ۰ عربستان را برد و در دور دوم با همین نتیجه ازبکستان را شکست داد.
تیم بنیامین فرجی و آرین غفاری در دور اول تیم تاجیکستان را برد و در دور دوم با انصراف تیم ژاپن برنده معرفی شد.
- زنان:
ندا شهسواری و فاطمه یاری ۰ - ۳ ژاپن
- تیم شهسواری و یاری در دور اول ۳ - ۲ تیم ماکائو را برد.
ستایش ایلوخانی و مهشید اشتری ۳ - ۰ تاجیکستان
ستایش ایلوخانی و مهشید اشتری ۰ - ۳ ژاپن
* دوبل مختلط:
ستایش ایلوخانی و بنیامین فرجی ۰ - ۳ هنگ کنگ
- تیم ایلوخانی و فرجی در دور اول ۳ - ۱ تیم سریلانکا را شکست داد. تیم آرین غفاری و مهشید اشتری نیز در دور اول با شکست ۰ - ۳ از قرقیزستان حذف شد.
* تیمی مردان:
- نیمه نهایی:
چین ۳ - ۱ تایوان
کره جنوبی ۳ - ۱ ژاپن
- فینال: چین ۳ - ۰ کره جنوبی
- پیش از این در بخش تیمی مردان تیم ایران در دور گروهی ۳ - ۱ عراق و ۳ - ۰ بنگلادش را برد و با ۴ امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران سپس در جدول حذفی ۳ - ۰ از سد ماکائو گذشت و در دور دوم ۳ - ۱ عربستان را مغلوب کرد و در دور سوم ۳ - ۰ سنگاپور را شکست داد و در دور یک چهارم نهایی ۰ - ۳ از چین شکست خورد، اما در دیدار برای ردههای ۵ و ۶ با نتیجه ۳ - ۰ تیم هنگ کنگ را مغلوب کرد و پنجم شد.
* تیمی زنان:
- نیمه نهایی:
چین ۳ - ۰ کره جنوبی
ژاپن ۳ - ۰ تایوان
- تیم بانوان ایران در دور گروهی و در گروه ۳ با نتیجه ۳ - ۲ قزاقستان و ۳ - ۰ مالدیو را برد و به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران در جدول حذفی در دور اول استراحت کرد و در دور دوم ۳ - ۰ اندونزی را برد و در دور سوم ۱ - ۳ مغلوب تایوان شد و از دور رقابتها کنار رفت.
* رده بندی مدالی:
۱- چین ۱ طلا ۱ نقره - برنز
۲- ژاپن ۱ - ۱،
۳- کره جنوبی - ۱، ۱،
۴- تایوان - - ۲
- در دور قبل در سال ۲۰۲۵ در تیمی مردان تیم چین با شکست هنگ کنگ قهرمان شد و تیمهای ژاپن و تایوان سوم مشترک شدند. در بخش زنان چین با شکست ژاپن قهرمان شد و تیمهای کره جنوبی و سنگاپور سوم مشترک شدند.