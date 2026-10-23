به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره مسابقات بر خلاف دوره قبل، مسابقات تیمی و انفرادی در یک دوره برگزار می‌شود. نتایج مسابقات مسابقات به این شرح است:

*** مردان:

* انفرادی:

بنیامین فرجی ۳ - ۰ مشعل الکندری از کویت

محمد حبیبی ۰ - ۳ هوانگ یو زنگ از چین

- نتیجه قبلی:

نوشاد عالمیان ۳ - ۰ علیشیر یاکوب بائف از قرقیزستان

- پیش از این نیما عالمیان در دور اول با شکست ۰ - ۳ از یو کووان تو از هنگ کنگ، آرین غفاری در دور اول با شکست ۱ - ۳ از وونگ کی شن از مالزی حذف شدند.

*** زنان:

* انفرادی:

- دور دوم:

ندا شهسواری ۱ - ۳ کارن لین از مالزی

- شهسواری پیش از این ۳ - ۰ هوی لی سیاک از ماکائو را برد.

فاطمه یاری ۲ - ۳ سیندرلا داس از هند

- یاری پیش از این ۳ - ۰ آنخما سر اود از مغولستان را مغلوب کرد.

ستایش ایلوخانی ۱ - ۳ چن یی از چین

- ایلوخانی پیش از این ۳ - ۰ میشکا ابراهیم از مالدیو را مغلوب کرد.

مهشید اشتری ۳ - ۰ لی هوی مان از هنگ کنگ

- اشتری پیش از این با انصراف نهال القحطانی از عربستان در دور اول برنده شده بود.

- پیش از این الینا رحیمی در دور نخست با شکست ۱ - ۳ از کولاپاسر از تایلند حذف شد.

* دوبل:

- مردان:

تیم نوشاد و نیما عالمیان در دور اول ۳ - ۰ عربستان را برد و در دور دوم با همین نتیجه ازبکستان را شکست داد.

تیم بنیامین فرجی و آرین غفاری در دور اول تیم تاجیکستان را برد و در دور دوم با انصراف تیم ژاپن برنده معرفی شد.

- زنان:

ندا شهسواری و فاطمه یاری ۰ - ۳ ژاپن

- تیم شهسواری و یاری در دور اول ۳ - ۲ تیم ماکائو را برد.

ستایش ایلوخانی و مهشید اشتری ۳ - ۰ تاجیکستان

ستایش ایلوخانی و مهشید اشتری ۰ - ۳ ژاپن

* دوبل مختلط:

ستایش ایلوخانی و بنیامین فرجی ۰ - ۳ هنگ کنگ

- تیم ایلوخانی و فرجی در دور اول ۳ - ۱ تیم سریلانکا را شکست داد. تیم آرین غفاری و مهشید اشتری نیز در دور اول با شکست ۰ - ۳ از قرقیزستان حذف شد.

* تیمی مردان:

- نیمه نهایی:

چین ۳ - ۱ تایوان

کره جنوبی ۳ - ۱ ژاپن

- فینال: چین ۳ - ۰ کره جنوبی

- پیش از این در بخش تیمی مردان تیم ایران در دور گروهی ۳ - ۱ عراق و ۳ - ۰ بنگلادش را برد و با ۴ امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران سپس در جدول حذفی ۳ - ۰ از سد ماکائو گذشت و در دور دوم ۳ - ۱ عربستان را مغلوب کرد و در دور سوم ۳ - ۰ سنگاپور را شکست داد و در دور یک چهارم نهایی ۰ - ۳ از چین شکست خورد، اما در دیدار برای رده‌های ۵ و ۶ با نتیجه ۳ - ۰ تیم هنگ کنگ را مغلوب کرد و پنجم شد.

* تیمی زنان:

- نیمه نهایی:

چین ۳ - ۰ کره جنوبی

ژاپن ۳ - ۰ تایوان

- تیم بانوان ایران در دور گروهی و در گروه ۳ با نتیجه ۳ - ۲ قزاقستان و ۳ - ۰ مالدیو را برد و به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران در جدول حذفی در دور اول استراحت کرد و در دور دوم ۳ - ۰ اندونزی را برد و در دور سوم ۱ - ۳ مغلوب تایوان شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

* رده بندی مدالی:

۱- چین ۱ طلا ۱ نقره - برنز

۲- ژاپن ۱ - ۱،

۳- کره جنوبی - ۱، ۱،

۴- تایوان - - ۲



- در دور قبل در سال ۲۰۲۵ در تیمی مردان تیم چین با شکست هنگ کنگ قهرمان شد و تیم‌های ژاپن و تایوان سوم مشترک شدند. در بخش زنان چین با شکست ژاپن قهرمان شد و تیم‌های کره جنوبی و سنگاپور سوم مشترک شدند.



