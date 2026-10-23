همزمان با برگزاری اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی ایران، تفاهم نامه همکاری سه جانبه هوش مصنوعی، بین انجمن هوش مصنوعی ایران، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و دانشگاه صنعتی سیرجان امضا شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در این تفاهم نامه بر همکاری سه جانبه در راستای توسعه هوش مصنوعی، بهره گیری از ظرفیت های سه طرف تفاهم نامه برای تحقق این توسعه و تقویت بکارگیری هوش مصنوعی در حوزه صنعت و معدن تاکید شده است.

در نخستین کنفرانس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران در سیرجان معاون وزیر ارتباطات گفت: هوش مصنوعی علم مربوط به ایجاد هوش ماشینی است که قادر به انجام وظایفی است که این وظایف تاکنون فقط توسط افراد انجام می‌شده است.

آقای چیت ساز از این‌کنفرانس به عنوان اولین کنفرانس هوش مصنوعی در حوزه دانشگاه و صنعت یاد کرد و گفت‌: سیستم‌های هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به عنوان یک فناوری پیشگامانه ظهور و تحولات عظیمی در بسیاری از صنایع ایجاد کرده که توانایی آن در تکرار هوش انسانی و انجام وظایف پیچیده با دقت و سرعت قابل توجه، منجر به پیشرفت‌های چشمگیری در بخش‌های مختلف صنعت گردیده است.

ایمان عتیقی مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان هم گفت: هوش مصنوعی دارای توانمندی جایگزینی، تکرار یا بهره مندی همراه با هوش انسانی است که میتواند نقش موثری در فرآیند تولید محصول و کاربری دقیق در صنایع مختلف داشته باشد.

رییس انجمن علمی هوش مصنوعی در ایران و رئیس هیئت مدیره هوش مصنوعی نیز گفت: رقابت‌های فزاینده‌ای که صنایع با آن رو‌به‌رو هستند و چالش‌های آن باعث شد که تولیدکنندگان تمرکز خود را برروی تولید محصولات بهبودیافته و کارآمد، با استفاده از کاربرد‌های هوش مصنوعی افزایش دهند و محصولات خود رااز برنامه‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توان در فرایند‌های مختلف تولید بهره گرفت

بگفته محمد هادی زاهدی: هوش مصنوعی در بهینه‌سازی و بهبود دقت، کارایی و انعطاف‌پذیری فرآیند‌های تولید استفاده می‌شودو با تجزیه و تحلیل معیار‌های عملکرد گذشته و داده‌های حسگر‌ها هوش مصنوعی جریان کار را بهبود می‌بخشند وامکان پایش و کنترل محصول را افزایش می‌دهند.

محمد معتمدی زاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی هم گفت: مزیت بزرگ جمهوری اسلامی ایران در جهان، سرمایه انسانی آن است و این ظرفیت باید در مسیر توسعه هوش مصنوعی به‌درستی تعریف و هدایت شود.