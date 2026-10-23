سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌محل‌های پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری سال ۱۴۰۵ امشب به پایان می‌رسد و این مهلت تمدید نخواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه این سازمان آمده ؛ داوطلبان این دسته از رشته‌محل‌ها در فرصت باقی‌مانده با مراجعه به وبگاه سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org برای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌محل‌های مورد نظر خود اقدام کنند.

تاکنون بیش از ۱۲۴ هزار نفر برای پذیرش در رشته‌محل‌های بدون آزمون امسال ثبت‌نام کرده‌اند.



ظرفیت نهایی پذیرش براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ۳۲۰ هزار و ۵۲۳ نفر است.

این ظرفیت در گروه زبان‌های خارجی ۱۵ هزار و ۵۵ نفر، گروه علوم انسانی ۱۸۳ هزار و ۸۰۶ نفر، گروه علوم تجربی ۳۳ هزار و ۸۶۹ نفر، گروه علوم ریاضی و فنی ۷۶ هزار و ۱۲۸ نفر و گروه هنر ۱۱ هزار و ۶۶۵ نفر است.

همچنین از نظر تفکیک دوره‌های آموزشی، بیشترین ظرفیت به دوره پیام نور با ۱۶۴ هزار و ۵۵۰ نفر اختصاص دارد. پس از آن ۱۱۱ هزار و ۱۱ نفر در دوره غیرانتفاعی، ۳۳ هزار و ۶۴۱ نفر در دوره روزانه، ۵ هزار و ۲۸۹ نفر در نوبت دوم (شبانه) و ۲ هزار و ۹۶۵ نفر در دوره مجازی غیرانتفاعی بیشترین ظرفیت دارند.

کمترین ظرفیت در بخش پذیرش بدون آزمون به سهمیه بومی مناطق محروم دانشگاه‌های استان کرمان با ۱۵ نفر اختصاص دارد.

همچنین در سایر دوره‌ها ۹۶۳ نفر در دوره روزانه غیردولتی، ۶۸۴ نفر در پردیس خودگردان، ۶۱۰ نفر در دوره مجازی، ۳۴۴ نفر در کاردانی‌های علوم پزشکی (مجموع مناطق محروم و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ۳۰۰ نفر در ظرفیت سهمیه بلایای طبیعی، ۹۶ نفر در سهمیه بومی مناطق محروم و ۵۵ نفر در دوره شهریه پرداز پذیرفته می‌شوند.