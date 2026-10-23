همایش «جنگ و صلح» در دانشگاه روما تره رم پایتخت ایتالیا با محوریت بحران‌های بین‌المللی، جنگ در خاورمیانه، وضعیت فلسطین و ایران و پیامد‌های انسانی درگیری‌های نظامی برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از رم، همایش «جنگ و صلح» در دانشگاه روما تره رم پایتخت ایتالیا با محوریت بحران‌های بین‌المللی، جنگ در خاورمیانه، وضعیت فلسطین و ایران و پیامد‌های انسانی درگیری‌های نظامی برگزار شد.

در این برنامه، جایزه‌ای به ایلیاس ابو صفیه پزشک و فعال فلسطینی اهدا شد؛ پدری که بنا بر اطلاعات مطرح‌شده، با بازداشت توسط نظامیان اسرائیلی روبه‌رو بوده است.

عمار حمدنه رئیس مرکز فرهنگی فلسطینی «صمود» در این نشست درباره جنگ علیه ایران و پیامد‌های آن صحبت کرد.

همچنین ایلیانا بلو مدیرکل عفو بین‌الملل ایتالیا در این همایش کشتار غیرنظامیان از جمله کودکان شهید مدرسه میناب در ایران را محکوم و بر ضرورت رعایت حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه تاکید کرد.

پیام اصلی این همایش، تأکید بر حفاظت از غیرنظامیان، محکومیت خشونت علیه مردم بی‌دفاع و ضرورت پاسخ‌گویی در چارچوب حقوق بین‌الملل بود؛ زیرا جنگ و حمله به غیرنظامیان، چه در فلسطین و چه در ایران، پیامد‌های انسانی و منطقه‌ای گسترده‌ای به همراه دارد.