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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، خواستار مشارکت همه بانکها در تامین مالی تولیدکنندگان این بخش شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،طاهر روحی در نشست با تشکلهای بخش کشاورزی آذربایجان شرقی که با حضور اکبر فتحی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد بر ضرورت رفع موانع تامین مالی، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی تاکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت تمامی بانکها برای حمایت از بخش کشاورزی اظهار کرد: محدود کردن تامین مالی این بخش به بانک کشاورزی، رویکرد درستی نیست و سایر بانکها نیز باید در تامین منابع مورد نیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به ارقام مطرح شده درباره منابع بانکی و سهم بخش کشاورزی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود در شبکه بانکی لازم است سهم این بخش از تسهیلات افزایش یابد و موانع دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی برطرف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به پیامدهای اجرای سیاستهای اقتصادی و دشواریهای تامین مالی بخش خصوصی تصریح کرد: در جریان تحولات اقتصادی، بخشی از تولیدکنندگان نتوانستند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند از اینرو تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات و استفاده از ظرفیت همه بانکها برای پشتیبانی از تولید ضروری است.
روحی همچنین با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان در شرایط دشوار از جمله جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت: تولیدکنندگان با وجود محدودیتها و مشکلات در تامین کالاهای مورد نیاز مردم و تنظیم بازار نقش موثری داشتند و با همکاری بخش خصوصی و دستگاههای دولتی توانستیم از شرایط دشوار عبور کنیم.
وی ادامه داد: در این دوره از ظرفیتهای موجود برای تامین نهادههای دامی، قطعات و تجهیزات استفاده شد و علاوه بر پاسخگویی به نیازهای استان در تامین نیازهای برخی استانهای دیگر نیز همکاری صورت گرفت.
روحی با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به تولید و بازار محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: تولیدکننده موفق لزوماً صادرکننده موفقی نیست؛ بنابراین در کنار حمایت از تولید باید برای بازاریابی، توسعه صادرات و ایجاد ارتباط موثر میان تولیدکنندگان و بازار نیز برنامهریزی شود.
وی توسعه کشت قراردادی را از راهکارهای بهبود وضعیت تولید و بازار دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیتهای بخش کشاورزی استان از جمله در حوزه تولید سیب تاکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و تنظیم بازار در استان افزود: مسائل و مشکلات بخش کشاورزی باید با برگزاری جلسات تخصصی و تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی، بانکها، تشکلها و فعالان بخش خصوصی بررسی و برای رفع آنها راهکارهای عملی اتخاذ شود.
روحی با اشاره به ظرفیت حدود ۹۸ همتی مطرحشده در حوزه تامین مالی و همکاری با شبکه بانکی، خواستار تعامل بیشتر بخش خصوصی، تشکلهای کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان برای رفع موانع تولید، تامین مالی و بهبود روند تنظیم بازار شد.