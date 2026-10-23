به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،طاهر روحی در نشست با تشکل‌های بخش کشاورزی آذربایجان شرقی که با حضور اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد بر ضرورت رفع موانع تامین مالی، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت تمامی بانک‌ها برای حمایت از بخش کشاورزی اظهار کرد: محدود کردن تامین مالی این بخش به بانک کشاورزی، رویکرد درستی نیست و سایر بانک‌ها نیز باید در تامین منابع مورد نیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به ارقام مطرح‌ شده درباره منابع بانکی و سهم بخش کشاورزی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی لازم است سهم این بخش از تسهیلات افزایش یابد و موانع دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی برطرف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به پیامد‌های اجرای سیاست‌های اقتصادی و دشواری‌های تامین مالی بخش خصوصی تصریح کرد: در جریان تحولات اقتصادی، بخشی از تولیدکنندگان نتوانستند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند از این‌رو تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات و استفاده از ظرفیت همه بانک‌ها برای پشتیبانی از تولید ضروری است.

روحی همچنین با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان در شرایط دشوار از جمله جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت: تولیدکنندگان با وجود محدودیت‌ها و مشکلات در تامین کالا‌های مورد نیاز مردم و تنظیم بازار نقش موثری داشتند و با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی توانستیم از شرایط دشوار عبور کنیم.

وی ادامه داد: در این دوره از ظرفیت‌های موجود برای تامین نهاده‌های دامی، قطعات و تجهیزات استفاده شد و علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های استان در تامین نیاز‌های برخی استان‌های دیگر نیز همکاری صورت گرفت.

روحی با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به تولید و بازار محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: تولیدکننده موفق لزوماً صادرکننده موفقی نیست؛ بنابراین در کنار حمایت از تولید باید برای بازاریابی، توسعه صادرات و ایجاد ارتباط موثر میان تولیدکنندگان و بازار نیز برنامه‌ریزی شود.

وی توسعه کشت قراردادی را از راهکار‌های بهبود وضعیت تولید و بازار دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان از جمله در حوزه تولید سیب تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و تنظیم بازار در استان افزود: مسائل و مشکلات بخش کشاورزی باید با برگزاری جلسات تخصصی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی بررسی و برای رفع آنها راهکار‌های عملی اتخاذ شود.

روحی با اشاره به ظرفیت حدود ۹۸ همتی مطرح‌شده در حوزه تامین مالی و همکاری با شبکه بانکی، خواستار تعامل بیشتر بخش خصوصی، تشکل‌های کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان برای رفع موانع تولید، تامین مالی و بهبود روند تنظیم بازار شد.