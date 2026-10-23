به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۶:۳۰:۱ ثانیه صبح امروز یکم آبان به بزرگی ۳.۷ دهم در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۸ کیلومتری زمین در حوالی گتوند رخ داد.

کانون این زمین لرزه ۱ کیلومتری گتوند،۲۴ کیلومتری شوشتر و ۲۵ کیلومتری چغامیش شهرستان دزفول بوده است و تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.