معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از رشد ۲.۳ درصدی بخش کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: با وجود خشکسالی شدید، محدودیت‌های تامین و فشار‌های اقتصادی بخش کشاورزی با اتکا به تلاش تولیدکنندگان، بهره‌برداران و فعالان زنجیره تامین غذا نقش موثری در تامین نیاز‌های کشور ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اکبر فتحی در نشستی با تشکل‌های بخش کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی از رشد ۲.۳ درصدی بخش کشاورزی خبر داد و این عملکرد را در کنار سایر عوامل قابل ارزیابی در چارچوب اصلاح سیاست‌ها و تلاش فعالان بخش کشاورزی دانست و بر ضرورت تقویت بهره‌وری، تامین به‌ موقع نهاده‌ها و حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی از ارکان اساسی امنیت ملی و تاب‌آوری کشور است، اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش پیش‌بینی‌پذیری شرایط بازار را از الزامات پایداری تولید برشمرد و افزود: استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاستگذاری می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات تولیدکنندگان و ارائه راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع تولید کمک کند.

فتحی همچنین از تدوین آیین‌نامه مدیریت سوخت ماشین‌آلات کشاورزی تا یک هفته آینده خبر داد و گفت: در این آیین‌نامه تخصیص سوخت بر اساس اطلاعات سامانه پهنه‌بندی، سطح زیر کشت، نوع عملیات کشاورزی، ساعات کار ماشین‌آلات و میزان استاندارد مصرف سوخت مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی گفت:تدوین و اجرای این آیین‌نامه به‌ویژه در آستانه کشت پاییزه می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تامین سوخت مورد نیاز کشاورزان و پشتیبانی موثرتر از استمرار تولید را فراهم کند.