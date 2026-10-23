به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، اصغر کرم‌پور فیروزی گفت: یکی از گردانندگان اصلی کودتای دی ۱۴۰۴ شهرستان ازنا که به مدت ۹ ماه متواری بود با رصد مستمر و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و با همکاری جامعه اطلاعاتی شهرستان شناسایی شد.

وی افزود: این فرد پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی لازم در جریان یک عملیات ضربتی دستگیر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب ازنا با تاکید بر تداوم اقدامات اطلاعاتی و امنیتی در راستای حفظ آرامش و امنیت عمومی تصریح کرد: رصد و پایش تحرکات افراد مخل امنیت توسط جامعه اطلاعاتی شهرستان ادامه دارد و با برهم‌زنندگان امنیت مماشاتی نخواهد شد.