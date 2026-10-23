پاراآسیایی ناگویا؛ امیرزادگانی در پرش طول صاحب مدال برنز شد
نماینده پرش طول بانوان کشورمان با قرار گرفتن در رده سوم فینال بازیهای پاراآسیایی ناگویا مدال برنز را از آن خود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه رقابتهای پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است فاطمه امیرزادگانی در پرش طول زنان کلاس T۱۲ با ثبت رکورد ۵ متر و ۱۳ سانتیمتر در رقابت با ورزشکارانی از ژاپن و ازبکستان (۲ نماینده) بعد از ورزشکاران ازبک در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را از آن خود کرد.
پرنده ازبکستانی با رکورد ۵:۴۶ سانتیمتر ضمن شکستن رکورد بازیها قهرمان شد. دیگر نماینده ازبکستان نیز با رکورد ۵:۴۴ بر سکوی دوم ایستاد.
امیرزادگانی به ترتیب موفق به ثبت رکوردهای ۴:۷۲، ۴:۹۷، ۵:۰۲، ۴؛۹۲، ۴:۸۱ و ۵:۱۳ سانتیمتر شده بود.