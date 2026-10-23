به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است فاطمه امیرزادگانی در پرش طول زنان کلاس T۱۲ با ثبت رکورد ۵ متر و ۱۳ سانتی‌متر در رقابت با ورزشکارانی از ژاپن و ازبکستان (۲ نماینده) بعد از ورزشکاران ازبک در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را از آن خود کرد.

پرنده ازبکستانی با رکورد ۵:۴۶ سانتی‌متر ضمن شکستن رکورد بازی‌ها قهرمان شد. دیگر نماینده ازبکستان نیز با رکورد ۵:۴۴ بر سکوی دوم ایستاد.

امیرزادگانی به ترتیب موفق به ثبت رکورد‌های ۴:۷۲، ۴:۹۷، ۵:۰۲، ۴؛۹۲، ۴:۸۱ و ۵:۱۳ سانتی‌متر شده بود.