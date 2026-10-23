اردوگاه النُصیرات در مرکز نوار غزه و اطراف برج الشفاء در غرب شهر غزه، هدف بمباران هواپیما‌های جنگی رژیم اشغالگر قرار گرفتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اردوگاه النُصیرات در مرکز نوار غزه و اطراف برج الشفاء در غرب شهر غزه، هدف بمباران هواپیما‌های جنگی رژیم اشغالگر قرار گرفتند که به مجروح شدن چند فلسطینی منجر شد.

در همین حال، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی خواست، برای مقابله با تشدید جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین در نوار غزه، اقدامی جدی و فوری انجام دهند.

«حازم قاسم» تاکید کرد: کشتار مستمر مردم غزه ایجاب می‌کند این مسئله در دستور کار نهاد‌های رسمی و مردمی جهان عرب و اسلام قرار گیرد و این اقدام، زمینه را برای فراهم‌کردن حمایت و حفاظت بین المللی از فلسطینیان مهیا می‌کند.

سخنگوی حماس یادآور شد: حمایت از مردم فلسطین، پشتیبانی از مبارزه عادلانه آنان و مقابله با اشغالگری صهیونیست ها، از اصول بنیادینی است که اتحادیه عرب بر اساس آنها شکل گرفته است.