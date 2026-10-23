براساس داده‌های بازار، قیمت نفت خام برنت با ۱ دلار افزایش به ۱۱۴ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۹۸ سنت افزایش به ۱۰۰ دلار و ۴۵ سنت رسید.

ادامه حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز، حملات یمنی‌ها به تاسیسات نفتی عربستان، وضع تنگه باب المندب و کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا از دلایل افزایش قیمت نفت عنوان شده است.

تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند اگر تا زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها مشاهده نشود، این وضعیت می‌تواند قیمت نفت را در سطوح بالا نگه دارد.