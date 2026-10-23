مرحله دوم لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور به میزبانی استان گلستان با صدرنشینی تیم‌های مردان و بانوان استقلال در رده بزرگسالان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله دوم سی‌امین دوره لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور که از صبح چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی هیات دوومیدانی استان گلستان آغاز شده بود، عصر پنجشنبه ۳۰ مهرماه با مشخص شدن جایگاه تیم‌ها در پایان این مرحله به کار خود پایان داد.

مهمترین اتفاق این مرحله، ثبت چهار رکورد ملی بزرگسالان در بخش بانوان بود.

آیدا نارویی در ۸۰۰ متر، سارینا ساعدی در پرش سه گام، زهرا نجفی در پرتاب نیزه هرچهار نفر از تیم استقلال و تیم چهار در چهارصد استقلال (مریم محبی، کژان رستمی، پردیس عبدالمحمدی و آیدا نارویی) ورزشکارانی بودند که در مرحله دوم موفق به رکورد شکنی شدند.

در بخش بزرگسالان بانوان، تیم استقلال با کسب ۶۰۰ امتیاز و اختلافی قابل توجه نسبت به نزدیک‌ترین رقیب خود، صدرنشینی‌اش را تثبیت کرد و گام بلندی به سوی قهرمانی برداشت.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ۴۷۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و چادرملو اردکان نیز با ۳۵۴ امتیاز، رده سوم جدول را به خود اختصاص داد.

در رده سنی جوانان دختر، رقابت نزدیک چادرملو اردکان و گل‌گهر سیرجان از مهم‌ترین نکات مرحله دوم بود. چادرملو با کسب ۵۵۳.۵ امتیاز در صدر جدول ایستاد و گل‌گهر با ۵۱۶.۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت.

اختلاف ۳۷ امتیازی این دو تیم در صدر جدول، نوید رقابتی نزدیک و حساس را در مرحله سوم و پایانی لیگ می‌دهد. دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این رده سنی جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش بزرگسالان مردان نیز استقلال موفق شد با کسب ۵۱۱.۵ امتیاز، صدر جدول رده‌بندی تیمی را از آن خود کند.

ذوب‌آهن اصفهان با ۴۹۱.۵ امتیاز و اختلاف تنها ۲۰ امتیاز نسبت به استقلال در جایگاه دوم قرار گرفت تا رقابت این دو تیم برای قهرمانی در مرحله پایانی همچنان نزدیک دنبال شود.

تیم نفت تهران نیز با وجود غیبت در مرحله دوم، با ۱۹۴ امتیاز در رده سوم جدول باقی ماند.

در رده سنی جوانان پسر، فولاد مبارکه سپاهان با کسب ۴۵۴ امتیاز صدرنشین شد. دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اختلافی اندک و کسب ۴۳۹ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت.

تیم مقاومت شهرداری تبریز نیز با ۳۷۴ امتیاز در رده سوم ایستاد تا رقابت برای کسب عنوان قهرمانی در این بخش به مرحله سوم و پایانی کشیده شود