اسماعیل بقائی با درج لینک مقاله پژوهشی از دانشگاه آمریکایی واشنگتن در شبکه ایکس نوشت: تجاوز را به نام واقعی‌اش بخوانیم، مسئولان آن را مشخص کنیم و اجازه ندهیم زبان دیپلماتیک، حقیقت را پنهان کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با درج لینک مقاله پژوهشی از دانشگاه آمریکایی واشینگتن با عنوان «وقتی پای جنگ در میان است، نامی که بر آن می‌گذاریم اهمیت دارد»، در شبکه ایکس نوشت:

«زبان مورد استفاده برای نام‌گذاری جنگ‌ها می‌تواند مسئولیت آغاز آنها را پنهان کند و روایت‌هایی بسازد که در خدمت متجاوزان قرار گیرد. وقتی تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، «درگیری ایران» خوانده می‌شود، متجاوزان از قاب روایت حذف می‌شوند و به‌تبع آن، بار مسئولیت به‌طور ضمنی به طرفی منتقل می‌گردد که هدف و قربانی تجاوز بوده است.

این نوع نامگذاری، بی‌طرفی نیست بلکه تحریف عامدانه واقعیت در پوشش بی‌طرفی است. تجاوز را به نام واقعی‌اش بخوانیم، مسئولان آن را مشخص کنیم و اجازه ندهیم زبان دیپلماتیک، حقیقت را پنهان کند.»