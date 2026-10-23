به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تناقضات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

درست پیش از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای ایران خارج شود، آقای مکرون در برابر کنگره آمریکا تأکید کرد که «فرانسه از برجام خارج نخواهد شد، زیرا ما آن را امضا کرده‌ایم.»

امروز، او مدعی است که همواره با «هرگونه فعالیت هسته‌ای» در ایران مخالف بوده است.

در روایت خود پابرجا باشید آقای رئیس‌جمهور!