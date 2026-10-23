فیفا تاریخ برگزاری بیست و پنجمین دوره جام جهانی کمتر از ۲۰ سال را به میزبانی ۲ کشور ازبکستان و جمهوری آذربایجان اعلام کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فیفا تاریخ برگزاری بیست و پنجمین دوره جام جهانی کمتر از ۲۰ سال را اعلام کرد.

براین اساس این رقابت‌ها از ۱۷ سپتامبر تا ۹ اکتبر ۲۰۲۷ (۲۶ شهریور تا ۱۷ مهر ۱۴۰۶) با حضور ۲۴ تیم در ۲ کشور ازبکستان و آذربایجان برگزار می‌شود.

تیم فوتبال جوانان ایران با سرمربیگری قاسم حدادی‌فر در فروردین امسال در رقابت‌های جام ملت‌های کمتر از ۲۰ سال آسیا شرکت می‌کند که از ۲۴ مارس تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۷ (۴ تا ۲۱ فروردین) در چین برگزار خواهد شد و در صورت حضور در مرحله نیمه نهایی جواز حضور در جام جهانی را به دست می‌آورد.