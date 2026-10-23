پاراآسیایی ناگویا، رشیدآبادی به فینال ۴۰۰ متر شنا نرسید

پاراآسیایی ناگویا، رشیدآبادی به فینال ۴۰۰ متر شنا نرسید



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ علی رشیدآبادی، نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی ۴۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۶ در گروه پنج نفره به مصاف حریفانش رفت.

رشیدآبادی با ۴ شناگر دیگر از کشور‌های چین، ژاپن، فلیپین و کره‌جنوبی به رقابت پرداخت و در پایان با زمان ۶.۴۶.۲۳ و قرار گرفتن در رده پنجم گروهش از راه‌یابی به فینال بازماند.