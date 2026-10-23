با گذشت بیش از یک ماه از شروع فعالیت‌های آموزشی، دانش‌آموزان پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی در تهران، در وضعیت «بی‌کتابی» و فقدان منابع اصلی آموزشی به سر می‌برند.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ با گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی، شماری از دانش‌آموزان همچنان با کمبود کتاب‌های درسی مواجه‌اند؛ مشکلی که در برخی موارد به نرسیدن یک یا چند عنوان کتاب محدود می‌شود و در مواردی دیگر، دانش‌آموزان هنوز به مجموعه کتاب‌های موردنیاز خود دسترسی ندارند.

این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که خانواده‌ها ماه‌ها پیش برای ثبت سفارش و خرید کتاب‌های درسی فرزندانشان اقدام کرده‌اند و انتظار می‌رفت کتاب‌ها هم‌زمان با شروع سال تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

با این حال، گزارش‌های رسیده از وضع برخی مدارس نشان می‌دهد میان ثبت سفارش کتاب و تحویل کامل آن به دانش‌آموز، همچنان فاصله‌ای وجود دارد که علت و ابعاد آن نیازمند بررسی و پاسخ‌گویی مسئولان است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام؛



بدین‌وسیله گزارش رسمی و مطالبه خود را پیرامون یکی از چالش‌های جدی آموزشی در سال تحصیلی جاری، به استحضار می‌رسانیم. با گذشت بیش از یک ماه از شروع فعالیت‌های آموزشی، دانش‌آموزان پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی در تهران (مدرسه ملامحسن فیض کاشانی)، همچنان در وضعیت «بی‌کتابی» و فقدان منابع اصلی آموزشی قرار دارند.



عدم تامین کتاب‌های تخصصی و حیاتی نظیر «عربی»، «علوم و فنون ادبی» و «جامعه‌شناسی»، فراتر از یک تأخیر ساده، به یک بحران آموزشی تبدیل شده است که مسیر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را با بن‌بست مواجه کرده است. این بی‌نظمی مکرر در زنجیره توزیع کتب درسی، باعث ایجاد تزلزل در برنامه‌های آموزشی و نگرانی در میان خانواده‌ها شده است.



دانش‌آموزان و والدین، این وضعیت را ناشی از ضعف در مدیریت توزیع کتب درسی قلمداد کرده و خواستار شفاف‌سازی فوری در مورد علت این تأخیر هستند. ما از رسانه‌ ملی و خبرگزاری‌های محترم تقاضا داریم با نگاهی مسئولانه، این صدای خاموش دانش‌آموزانی را که در حال از دست دادن فرصت‌های آموزشی خود هستند، به گوش مسئولان عالی‌رتبه وزارت آموزش و پرورش برسانند.



دانش‌آموزان پایه یازدهم