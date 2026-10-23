ملی‌پوشان ایران در رقابت‌های پرتاب دیسک و پرتاب وزنه بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به ۵ نشان دیگر دست یافتند.

۲ طلا، ۲ نقره و ۱ برنز دیگر برای پارادوومیدانی ایران

۲ طلا، ۲ نقره و ۱ برنز دیگر برای پارادوومیدانی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهران نکویی‌مجد در پرتاب وزنه کلاس F۳۴ با حد نصاب ۱۱.۹۰ متر قهرمان شد و به نشان طلا دست یافت.

همچنین، محمد طا‌ها بیگ‌رضایی با ثبت ۱۱.۷۹ متر بر سکوی دوم ایستاد و صاحب نشان نقره شد.

در پرتاب دیسک کلاس F۱۱، مهدی اولاد با حد نصاب ۴۰.۶۵ متر بر سکوی نخست ایستاد و صاحب نشان طلا شد.

همچنین، حسن باجولوند با ثبت ۴۰.۴۳ متر نایب قهرمان شد و نشان نقره گرفت؛ امیر حسین علیپور با ثبت ۳۶.۵۴ متر، رتبه سوم و نشان برنز را به دست آورد.

مهرداد مرادی در مرحله مقدماتی دوی ۴۰۰ متر کلاس T۱۳ به میدان رفت، اما در همان ابتدای مسابقه دچار مصدومیت شد و به خط پایان نرسید.