راهیابی ابوالفضل ظریف و ابوالفضل ملک‌ اولادی به مرحله نهایی پارا شنا

راهیابی ابوالفضل ظریف و ابوالفضل ملک‌ اولادی به مرحله نهایی پارا شنا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل ظریف در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۹ به آب زد و با زمان ۱:۰۰.۵۳ دقیقه در رده سوم گروه خود قرار گرفت و به مرحله نهایی راه پیدا کرد.

علی مطلبی، دیگر ملی‌پوش ایران با زمان ۱:۰۵.۸۸ دقیقه در رده پنجم گروه خود قرار گرفت و به مرحله نهایی صعود نکرد.

همچنین، ابوالفضل ظریف و ابوالفضل ملک اولادی در مرحله مقدماتی رشته ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس S۹ به ترتیب با ثبت زمان ۱:۰۵.۳۴ دقیقه و ۱:۰۸.۲۴ دقیقه در رده‌های اول و دوم ایستادند تا در این ماده به مرحله نهایی راه یابند.

علی رشید‌آبادی در مرحله مقدماتی ۴۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۶ با زمان ۶:۴۶.۲۳ دقیقه در رده پنجم ایستاد و حذف شد.