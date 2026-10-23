تصادف دو خودروی سواری در محور شادگان به سمت سه‌راهی خوردورق، ۶ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دکتر یاسین افرا، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان، از وقوع تصادف دو خودروی سواری در محور شادگان به سمت سه‌راهی خوردورق و مصدومیت ۶ نفر در این حادثه خبر داد.

دکتر افرا گفت: این حادثه در ساعت ۲۰:۵۵ روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل چهار خانم و دو آقا مصدوم شدند که برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.