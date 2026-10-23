مسئولان ایران و عراق در نشست مرزی بر ضرورت تسهیل عبور و مرور مسافران و ناوگان حمل‌ونقل تجاری از مرز شلمچه تأکید کردند.

تاکید مسئولان ایران و عراق بر ضرورت تسهیل عبور و مرور از مرز شلمچه

تاکید مسئولان ایران و عراق بر ضرورت تسهیل عبور و مرور از مرز شلمچه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نشست مرزی مسئولان ایران و عراق برای بررسی همکاری‌های مرزی برگزار شد.

نشست مشترک مسئولان ایرانی و عراقی برای بررسی همکاری‌های مرزی با حضور ولی‌اله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، لفته دورکوندی، فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر، و اعضای شورای تأمین شهرستان و همچنین حیدر المیاحی، معاون پایانه مرزی شلمچه عراق، در خاک عراق برگزار شد.

ولی‌اله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، با حیدر المیاحی، معاون پایانه مرزی شلمچه عراق، دیدار و گفت‌و‌گو کرد و دو طرف درباره تسهیل تردد مسافران و کامیون‌های تجاری از مرز شلمچه به تبادل نظر پرداختند.

در این گفت‌و‌گو، بر ضرورت تسهیل عبور و مرور مسافران و ناوگان حمل‌ونقل تجاری از مرز شلمچه تأکید شد تا روند تردد از این گذرگاه مرزی با سهولت بیشتری انجام شود.

این رایزنی‌ها در حالی انجام می‌شود که تسهیل تردد از مرز‌های مشترک ایران و عراق، به‌ویژه برای مسافران و فعالان حوزه تجارت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این همکاری‌های مشترک می‌تواند در سامان‌دهی تردد و کاهش فشار بر مسیر‌های جایگزین نقش داشته باشد.