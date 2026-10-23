به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) لرستان در نشست منادیان ولایت که در دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان برگزار شد، هدف از برگزاری نشست منادیان ولایت را تربیت مربیان مهدوی برشمرد و افزود: این مربیان با گذراندن بیش از ۱۲۰ ساعت آموزش تخصصی، برای ترویج معارف مهدویت و تربیت نسل منتظر در مدارس استان فعالیت می‌کنند.

حجت‌الاسلام محمدجواد چراغی بیان کرد: مربیان طرح یاران موعود با حضور در مدارس شهرستان‌های مختلف لرستان، نشست‌های آموزشی و فرهنگی را برای دانش‌آموزان دختر و پسر برگزار می‌کنند و در مسیر آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ انتظار گام برمی‌دارند.

وی ادامه داد: نشست منادیان ولایت نخستین جلسه از سلسله نشست‌های پیش‌بینی‌شده با هدف هم‌اندیشی، هم‌افزایی، افزایش انگیزه و ارتقای دانش مربیان مهدویت است که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام چراغی ابراز امیدواری کرد با تداوم این نشست‌ها، مربیان با شناخت دقیق‌تر و رویکردی منسجم‌تر در مدارس حضور یابند و نقش مؤثرتری در ترویج معارف مهدوی و تربیت نسل منتظر ایفا کنند.

در ادامه امام جمعه موقت خرم‌آباد هم شناخت امام زمان(عج) را فراتر از شناخت نام و نسب ایشان دانست و خاطرنشان کرد:معرفت حقیقی به امام باید با محبت قلبی، اطاعت از ولایت و حرکت در مسیر آموزه‌های دینی همراه باشد.

حجت الاسلام شمسی فر با اشاره به ضرورت شناخت هدف آفرینش و برنامه هدایت الهی افزود: انسان برای رسیدن به کمال باید مسیر صحیح زندگی را بشناسد و با بهره‌گیری از عقل و پیروی از معصومان(ع)، در مسیر هدایت گام بردارد.

امام جمعه موقت خرم‌آباد با تأکید بر جایگاه امامت در معارف اسلامی افزود: شناخت امام زمان(عج) از ضروریات دین است و درک جایگاه امام در نظام هستی، معرفت انسان را نسبت به نقش امامت در هدایت و زندگی بشر عمیق‌تر می‌کند.

حجت الاسلام شمسی‌فر با بیان اینکه یاد امام زمان(عج) نباید به مناسبت‌های خاص محدود شود،اظهار کرد: یاد امام باید در رفتار، عبادت و تصمیم‌های روزمره انسان حضور داشته باشد و این شناخت و توجه به دیگران نیز منتقل شود.

وی همچنین پاکی باطن، پرهیز از گناه و دوری از خودبرتربینی را از عوامل تعمیق معرفت دینی دانست و افزود: انسان نباید هیچ‌یک از بندگان خدا را کوچک بشمارد؛ چراکه جایگاه معنوی افراد به‌سادگی قابل تشخیص نیست.

امام جمعه موقت خرم‌آباد در پایان، ترویج معارف مهدویت و آشنا کردن جامعه با امام عصر(عج) را از فعالیت‌های ارزشمند فرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد با افزایش شناخت و معرفت نسبت به امام زمان(عج)، فرهنگ انتظار در جامعه گسترش یابد و زمینه آمادگی بیشتر برای ظهور فراهم شود.