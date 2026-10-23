معاون امور معادن و صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت تولید فولاد کشور گفت:ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا ۲ سال آینده به ۶۰ میلیون تن افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،جعفری در افتتاحیه بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته‌گری، متالورژی و تجهیزات وابسته ایران ـ تبریز با اشاره به تحولات صنعت فولاد جهان گفت: امروز صنایع فولادی دنیا به سمت کاهش ضایعات، حرکت به سوی ضایعات صفر و تولید فولاد سبز پیش می‌روند.

وی اظهار کرد: اگر نتوانیم زمینه رقابت در این حوزه‌ها را فراهم کنیم ظرفیت تولید داخلی به‌ تنهایی پاسخگوی نیاز‌های توسعه‌ای نخواهد بود و امکان رقابت موثر با تولیدکنندگان جهانی و گسترش صادرات نیز محدود می‌شود.

وی بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و توسعه همکاری‌های صنعتی را از الزامات افزایش رقابت‌پذیری دانست و افزود: نمایشگاه‌هایی مانند تبریز متافو می‌توانند زمینه آشنایی با فناوری‌های جدید و حرکت در مسیر توسعه صنعت فولاد را فراهم کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تشکیل ستاد فولاد در کشور خبر داد و گفت: این ستاد با مسئولیت وزیر صمت و با مشارکت انجمن‌های مرتبط، موضوعات و مسائل صنعت فولاد را پیگیری می‌کند.

جعفری ادامه داد:در حوزه توسعه و سیاستگذاری صنعت فولاد نیز اقدامات و برنامه‌های خوبی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به ضرورت همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل صنعت فولاد اظهار کرد: برخی از مشکلات خارج از حوزه اختیارات وزارتخانه است و برای رفع آنها به حمایت و همراهی سایر دستگاه‌ها نیاز داریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سفر خود به آذربایجان شرقی اظهار کرد: در این سفر، علاوه بر بازدید از واحد‌های معدنی، جلساتی با فعالان این حوزه برگزار شد و تلاش کردیم برای مسائل مطرح‌ شده برنامه‌های عملیاتی تدوین کنیم.

وی افزود: در جریان این جلسات، حدود ۱۵۰ مورد از مسائل و موضوعات مطرح‌ شده بررسی شد و برای پیگیری مصوبات زمان‌بندی و تصمیمات لازم در نظر گرفته شد تا موضوعات مرتبط در استان دنبال شود.

جعفری با اشاره به ظرفیت‌های معدنی آذربایجان شرقی به‌ویژه در حوزه طلا گفت: آذربایجان شرقی از استان‌های مهم کشور در زمینه طلاست و لازم است برای این بخش نقشه راه مشخصی تدوین و زنجیره ارزش آن به‌صورت کامل تعریف شود.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه از ۶۷ ماده معدنی کشور ۵۲ نوع آن در آذربایجان شرقی وجود دارد این استان را به گنجینه‌ای معدنی تشبیه کرد و نقش آن را در حوزه فولاد و فلزات اساسی بسیار کلیدی خواند.

وی اقتصاد آذربایجان شرقی را متکی بر پویایی بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد اقتصاد استان بر دوش بخش خصوصی قرار دارد.

وی با اشاره به تولید ۳۰ درصدی فولاد کشور در این استان، آذربایجان شرقی را حائز رتبه نخست در این حوزه معرفی کرد.

استاندار آذربایجان شرقی اولویت اصلی مدیریت استان را تکمیل زنجیره ارزش در بخش معادن برشمرد و از فعال‌سازی شورای معادن با هدف بهره‌برداری از معادن راکد و بلوکه‌ شده خبر داد.

سرمست اعلام کرد: در حال حاضر ۶۰ واحد فعال با ظرفیت اسمی ۱۱ میلیون تن و ظرفیت واقعی ۵ تا ۶ میلیون تن در استان فعالیت دارند و حجم صادرات این حوزه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

وی همچنین از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۰ همت برای تولید ورق خبر داد.

ناترازی انرژی، نوسانات تامین مواد اولیه، مشکلات صادرات و حمل‌ونقل، فرسودگی تجهیزات و فناوری و مسائل زیست‌محیطی از مهمترین چالش‌هایی بود که استاندار به آنها اشاره کرد.

گفتنی است بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته‌گری، متالورژی و تجهیزات وابسته ایران ـ تبریز با حضور مشارکت‌کنندگانی از استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، تهران، اصفهان، کرمان، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، گیلان، اردبیل و یزد در تبریز افتتاح شد.

علاقمندان می‌توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نمایشگاه بین‌المللی تبریز با مراجعه به سالن امیرکبیر نمایشگاه بین‌المللی تبریز از این نمایشگاه دیدن کنند.