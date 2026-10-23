امام جمعه سابق کیش، با تبیین مفهوم مقام رضا در سیره حضرت زهرا (س)، رضایت به مقدرات الهی و تسلیم در برابر اراده خداوند را از شاخصه‌های مهم ایمان دانست و بر ضرورت الگوگیری از زندگی و رفتار آن حضرت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده در مراسم سوگواری ایام فاطمیه در مسجد فاطمه زهرا (س) کیش با قدردانی از برگزارکنندگان مجالس عزاداری ایام فاطمیه و شرکت کنندگان در این محافل، بر اهمیت بهره‌گیری از معارف اهل‌بیت (ع) و زنده نگه‌داشتن یاد و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) تأکید کرد.

او با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای کیش، به‌ویژه روحانی شهید حجت‌الاسلام سیدین، شهید تابش، سردار غلامی و شهید سیدآبادی، بر ضرورت پاسداشت یاد و فداکاری شهدا تأکید کرد.

امام جمعه سابق کیش، از مرحوم حجت‌الاسلام یوسف‌پور نیز به‌عنوان چهره‌ای خدوم در عرصه روحانیت در کیش یاد کرد و خدمت‌رسانی به مردم با روی گشاده و تسهیل امور آنان را از ویژگی‌های برجسته او برشمرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده، با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره نام‌های حضرت فاطمه زهرا (س)، به نام «راضیه» پرداخت و گفت: این نام به مقام رضا و خشنودی از مقدرات الهی اشاره دارد؛ مقامی که در بخش‌های مختلف زندگی حضرت زهرا (س) جلوه‌گر بود.

او با بیان اینکه رضایت از اراده الهی در انتخاب‌ها و رفتار حضرت زهرا (س) نمود داشت، افزود: آن حضرت رضایت خداوند و پیامبر اکرم (ص) را معیار زندگی خود قرار می‌دادند و سیره ایشان الگویی برای تسلیم در برابر اراده الهی است.

امام جمعه سابق کیش، با اشاره به روایات مربوط به رفتار پیامبر اکرم (ص) با حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: پیامبر هنگام ورود دخترشان به حضور ایشان، به استقبالش می‌رفتند، به او خوشامد می‌گفتند، جای خود را به او می‌دادند و دستش را می‌بوسیدند؛ رفتار‌هایی که نشان‌دهنده جایگاه والای حضرت زهرا (س) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده، با تأکید بر اهمیت مقام رضا در آموزه‌های دینی، به روایاتی درباره درخواست امیرالمؤمنین علی (ع) برای رسیدن به این مقام اشاره کرد و تسلیم در برابر دستورات خداوند و رضایت به مقدرات الهی را از نشانه‌های ایمان برشمرد.

او، ابراز امیدواری کرد که حاضران با بهره‌گیری از مجالس سوگواری ایام فاطمیه، معارف اهل‌بیت (ع) را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیرند و رضایت الهی را سرلوحه رفتارشان قرار دهند.