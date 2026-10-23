استاد حوزه و مبلغ دینی در پاکستان، گفت: حضور مردم کیش در اجتماع شبانه مردمی و تداوم حضور در صحنه، پیام روشنی از ایستادگی، تعهد و دفاع از اسلام دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین سید صادق رضا تقوی، در اجتماع شبانه مردمی کیش با اشاره به بازتاب شهادت رهبر انقلاب اسلامی در جامعه پاکستان، به‌ویژه بین علمای اهل سنت، گفت: اجتماع و حضور در صحنه‌ ای که مردم رقم می‌زنند، تأثیرگذار است و نشان‌دهنده تعهد آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است.

او با اشاره به حضور در ایران برای زیارت حرم امام رضا (ع) و مرقد رهبر شهید انقلاب، گفت: مردم پاکستان از شهادت رهبر انقلاب اسلامی متأثر شده‌اند و این اتفاق، انگیزه تازه‌ای برای ادامه مسیر و دفاع از اسلام در بین آنان ایجاد کرده است.

استاد حوزه و مبلغ دینی در پاکستان با بیان اینکه آثار شهادت رهبر انقلاب اسلامی را می‌توان در ابعاد مختلف، از جمله در جامعه مسلمانان و غیرمسلمانان و در عرصه مقاومت و مقابله با استکبار، بررسی کرد، افزود: بازتاب این رویداد در پاکستان، به‌ویژه در بین اهل سنت، گسترده بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین سید صادق رضا تقوی، با اشاره به دیدگاه برخی علما، دانشگاهیان و اندیشمندان اهل سنت پاکستان درباره شخصیت و سیره رهبر انقلاب، افزود: آنان سیره رهبر شهید انقلاب را الگویی برای شناخت توحید، ایستادگی در برابر استکبار و درس‌آموزی از قیام پیامبران و ائمه اطهار (ع) می‌دانند.

او با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، این ایام را یادآور مفاهیمی همچون ایثار، وفاداری به ولایت و همراهی با رهبری دانست و گفت: ایام فاطمیه تنها یک مناسبت سوگواری نیست، بلکه یادآور مسئولیت‌پذیری و حضور در صحنه است.

حجت الاسلام و المسلمین سید صادق رضا تقوی، با تأکید بر اهمیت تداوم حمایت از اسلام، افزود: مردم کیش با حضور مستمر در اجتماع‌ شبانه، در حال رقم‌زدن رویداد‌هایی هستند که می‌تواند در حافظه تاریخی این منطقه باقی بماند.