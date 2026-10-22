

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون جهانی والیبال شهر پونه در هند را به عنوان میزبان رقابت‌های قهرمانی کمتر از ۱۹ سال پسر جهان در سال ۲۰۲۷ معرفی کرد.

این مسابقات از ۲۸ مرداد تا ۷ شهریور سال ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد و تیم والیبال کمتر از ۱۹ سال ایران یکی از تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌هاست.

رقابت‌های والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ از ۲۱ تا ۲۷ تیرماه به میزبانی شهر هایکو در چین برگزار شد و تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال ایران با کسب مقام قهرمانی، سهمیه جهانی دریافت کرد.

ملی پوشان ایران که با هدایت عبدالرضا علیزاده و کسب شش پیروزی متوالی در شهر هایکو، بر سکوی قهرمانی آسیا ایستادند، به عنوان نخستین و مقتدرترین نماینده قاره کهن، جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب کردند.

علاوه بر ایران (قهرمان آسیا)، تیم‌های ژاپن، چین‌تایپه و چین نیز به عنوان دیگر نمایندگان قاره آسیا در مسابقات قهرمانی کمتر از ۱۹ سال جهان در سال ۲۰۲۷ حضور خواهند داشت و با میزبانی هند، تعداد نمایندگان آسیا در این رقابت‌ها به پنج تیم می‌رسد.