رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: همان‌طور که تولیدات داخلی باید استاندارد‌های لازم را رعایت کنند، کالا‌های وارداتی نیز باید مشمول الزامات استاندارد باشند و ورود کالا به کشور بدون توجه به این معیار‌ها نباید انجام شود.

تولید و واردات هر دو ملزم به رعایت استاندارد هستند

تولید و واردات هر دو ملزم به رعایت استاندارد هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رضا علیزاده در مراسم نکوداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحد‌های کیفی ملی و استانی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در سالن جلسات اداره کل استاندارد آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت:باید برای حفظ توان تولید و جلوگیری از آسیب به فعالیت‌های صنعتی حمایت از واحد‌های تولیدی را در اولویت قرار داد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جایگاه استاندارد در توسعه صنعت گفت: نباید استاندارد را صرفاً مجموعه‌ای از قوانین الزام‌آور بدانیم؛ استاندارد زیرساختی ضروری برای تولید رقابت‌پذیر و توسعه صنعتی است و زندگی در جامعه امروز بدون توجه به آن قابل تصور نیست.

علیزاده ادامه داد:با وجود اینکه استاندارد باید الزامات مشخصی را به واحد‌های صنعتی تحمیل کند شکایت و گلایه قابل توجهی از سوی واحد‌های تولیدی درباره عملکرد این حوزه دریافت نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه تولید قدرتمند و رقابت‌پذیر مستلزم رعایت الزامات استاندارد است بیان داشت: حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز از وظایف مهم این حوزه به شمار می‌رود و در کنار توسعه صنعت، صادرات و واردات باید سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: همان‌طور که تولیدات داخلی باید استاندارد‌های لازم را رعایت کنند، کالا‌های وارداتی نیز باید مشمول الزامات استاندارد باشند و ورود کالا به کشور بدون توجه به این معیار‌ها نباید انجام شود.

علیزاده با اشاره به شرایط ویژه فعالیت‌های اقتصادی کشور گفت: واحد‌های تولیدی در وضعیت فعلی به حمایت و همراهی دستگاه‌های اجرایی نیاز دارند.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان در این شرایط مسئولیت مهمی در چرخاندن اقتصاد کشور بر عهده دارند و دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف باید زمینه فعالیت و تقویت تولید را فراهم کنند.