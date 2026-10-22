رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان موفق نباید صرفاً به رعایت حداقل الزامات اکتفا کنند گفت: صنعتگر موفق کسی است که فراتر از استاندارد‌های تعیین‌شده حرکت کند و با در نظر گرفتن معیار‌های کیفی بیشتر برای ارتقای کیفیت محصول خود تلاش کند.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علیرضا منادی در مراسم نکوداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحد‌های کیفی ملی و استانی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در سالن جلسات اداره کل استاندارد آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: استاندارد در تمامی ابعاد زندگی حضور دارد و اگر آموزش‌های ما بر مبنای استاندارد‌های صحیح ارائه شود می‌توانیم کشور را به خوبی بسازیم.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به استاندارد در نظام آموزشی افزود: آموزش نیز باید در حوزه استاندارد جدی گرفته شود چرا که کیفیت آموزش و پرورش نیروی انسانی نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده کشور دارد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و صنعتی تبریز گفت: تبریز از جمله شهر‌هایی است که انسان‌های بسیاری با منش حرفه‌ای و نظم کاری در آن پرورش یافته‌اند و این شهر همواره در شکل‌گیری نخستین صنایع کشور نقش داشته است.

منادی ادامه داد: آذربایجانی‌ها در صنعت و تولید ظرفیت‌های برجسته‌ای دارند و بسیاری از صاحبان صنایع این استان با برخورداری از منش حرفه‌ای و پایبندی به اصول کاری در مسیر توسعه تولید حرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه علمی تبریز خاطرنشان کرد: در طول ۱۰۰ سال گذشته این شهر سه علامه بزرگ داشته است که این ظرفیت علمی را می‌توان در کنار اهمیت آموزش و تربیت استاندارد مورد توجه قرار داد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی استاندارد را عاملی کلیدی در افزایش بهره‌وری دانست و گفت: تنها عامل افزایش بهره‌وری استاندارد است و آذربایجان را می‌توان مهد بهره‌وری ایران دانست.

منادی با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر نیست تصریح کرد: اساس رشد اقتصادی بهره‌وری است و بنیان بهره‌وری نیز به استاندارد بازمی‌گردد از این رو باید نقش استاندارد را در تمام مراحل تولید جدی گرفت.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان موفق نباید صرفاً به رعایت حداقل الزامات اکتفا کنند افزود: صنعتگر موفق کسی است که فراتر از استاندارد‌های تعیین‌ شده حرکت کند و با در نظر گرفتن معیار‌های کیفی بیشتر برای ارتقای کیفیت محصول خود تلاش کند.