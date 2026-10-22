رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استاندارد‌های ملی خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرزانه انصاری در حاشیه مراسم روز استاندارد در گفتگو با خبرنگاران در تبریز با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خودرو‌های تولید داخل اظهار کرد: استاندارد‌های فعلی و حداقل‌های تعیین‌ شده در این حوزه تامین‌کننده رضایت ما نیست و به همین دلیل استاندارد ملی خودرو مورد بازنگری قرار گرفته و تعداد موارد استانداردی به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است.

وی افزود: در بازنگری انجام‌ شده تعداد قابل توجهی از الزامات، شاخص‌ها و ویژگی‌های استانداردی اضافه شده است که اجرای آنها به‌ویژه در برخی واحد‌های تولیدی مستلزم تغییر پلتفرم‌ها و تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: بر همین اساس برنامه‌ریزی شده است از سال آینده اجرای بخشی از الزامات جدید که امکان تحقق آنها فراهم است آغاز شود و این روند به‌ تدریج زمینه بهبود کیفیت خودرو‌ها و افزایش رضایت مردم را فراهم کند.

انصاری با تاکید بر ضرورت پاسخگویی درباره کیفیت محصولات عرضه‌ شده در کشور گفت: مردم شایسته دریافت محصولات با کیفیت‌تری هستند و باید در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی از انجام طرحی برای ارزیابی کیفیت و میزان رضایتمندی مردم از خودرو‌های داخلی خبر داد و بیان داشت:در این طرح علاوه بر نتایج حاصل از سنجش رضایت مردم، نتایج ارزیابی‌ها و آزمون‌های انجام‌ شده نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: نتایج این طرح منتشر شده و جزئیات مربوط به شاخص‌ها و موارد بررسی‌ شده در دوره اخیر سنجش کیفیت نیز به‌زودی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

انصاری گفت: انتشار این نتایج با هدف شفاف‌سازی و فراهم کردن زمینه بهبود کیفیت و ارتقای محصولات عرضه‌شده در بازار داخلی انجام می‌شود و سازمان ملی استاندارد این رویکرد را با جدیت دنبال خواهد کرد.