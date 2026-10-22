شورای اداری شیروان با محوریت سامانه فوریت‌های اداری (فواد) با تبیین اهداف ، فرایند‌ها و نحوه فعالیت این سامانه برگزار و الزامات اجرایی آن برای مدیران دستگاه‌های اجرایی تبیین شد.

تبیین اهداف ، فرایند‌ها و نحوه فعالیت سامانه فوریت‌های اداری (فواد) در شورای اداری شیروان

تبیین اهداف ، فرایند‌ها و نحوه فعالیت سامانه فوریت‌های اداری (فواد) در شورای اداری شیروان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌فرماندار شیروان در جلسه شورای اداری شیروان که با حضور رضا الله وردی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد گفت: پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه دستگاه‌های اجرایی ضروری است و مدیران باید به درخواست‌ها و گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه «فواد ۱۲۸» توجه جدی داشته باشند.

محمد احمدی افزود: سامانه «فواد ۱۲۸» ابزاری برای شناسایی مشکلات، اصلاح فرآیند‌های اداری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم است.

فرماندار شیروان تصریح کرد: رعایت مشارکت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی به مردم از اصول حکمرانی شهری است و عدم رعایت آن به مانند کمبود یک عضو حیاتی بدن است.

احمدی با اشاره به تمرکزگرایی در سطح استان خاطرنشان کرد: ملزم کردن دبیران کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها جهت تشخیص و تخصیص اعتبارات در بحث بودجه، خواسته ما از سازمان مدیریت است تا مانع این تمرکزگرایی شود.