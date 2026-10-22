وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فرهنگ و هنر مسئولیت مهمی در معرفی ظرفیت‌ها، مسائل و واقعیت‌های زندگی روستایی و بازگرداندن روستا به متن زندگی ایرانی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، عباس صالحی در جشنواره ملی فیلم و عکس روستا و عشایر در خراسان شمالی و در جمع هنرمندان اظهار کرد: روستا در جامعه ایرانی امروز گاهی در حاشیه دیده می‌شود، در حالی که باید در متن زندگی ایرانی قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی روستا‌ها افزود: بخش مهمی از طبیعت زیبای ایران، میراث ملموس و ناملموس فرهنگی و جمعیت کشور در روستا‌ها قرار دارد و اقتصاد ایران نیز با وجود تحولات مختلف، همچنان وابستگی جدی به روستا دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش روستاییان در پایداری ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بیان کرد: بخش مهمی از ایستادگی ملت ایران در این دوران با همراهی و پشتیبانی روستاییان رقم خورده است.

صالحی با اشاره به برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقویت خدمات فرهنگی در مناطق روستایی گفت: در این وزارتخانه دبیرخانه‌ای برای پیگیری موضوع روستا راه‌اندازی شده تا توجه به روستا، هم در حوزه خدمات رسانی و هم در زمینه معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن، تقویت شود.

وی توسعه کتابخانه‌های روستایی، گسترش کتابخانه‌های سیار و تقویت سینما‌های سیار را از جمله برنامه‌های مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برشمرد و افزود: تقویت خدمات فرهنگی در روستا‌ها از اولویت‌های جدی این وزارتخانه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره‌های مختلف با محوریت روستا گفت: جشنواره‌های موسیقی، کتاب و فیلم کوتاه می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های روستایی و توانمندسازی جوامع محلی نقش مؤثری داشته باشند.

صالحی با اشاره به دریافت ۱۲۰ فیلم کوتاه با موضوع روستا در جشنواره فیلم کوتاه که امروز آیین اختتامیه آن برگزار شد، افزود: این آثار نشان می‌دهد که روستا می‌تواند موضوعی مهم برای تولیدات فرهنگی و هنری باشد.

وی با تأکید بر مسئولیت هنرمندان در بازنمایی زندگی روستایی اظهار کرد: هنرمندان در حوزه‌های مختلف، از جمله فیلم و عکس، باید واقعیت‌های زندگی روستایی را به تصویر بکشند؛ هم درد‌ها و رنج‌ها را نشان دهند و هم ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود را معرفی کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نگاه تازه و متفاوت را از ویژگی‌های مهم آثار هنری دانست و گفت: هنرمند نباید صرفاً به روایت آنچه دیگران دیده‌اند بسنده کند، بلکه باید بتواند زوایایی از واقعیت را ببیند و به مخاطب نشان دهد که از نگاه دیگران پنهان مانده است.

صالحی ابراز امیدواری کرد جشنواره ملی فیلم و عکس روستا و عشایر به جریانی مستمر و اثرگذار تبدیل شود و افزود: این رویداد به تعمیق و تداوم نیاز دارد و انتخاب خراسان شمالی، با توجه به جمعیت قابل توجه روستایی آن، انتخاب مناسبی برای میزبانی این جشنواره است.

وی در پایان بر ضرورت آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی برای تداوم این رویداد تأکید کرد و گفت: دبیرخانه جشنواره باید با بررسی نقاط قوت و ضعف، زمینه استمرار چنین برنامه‌هایی را فراهم کند.

حسین زاده هم در آیین اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر با عنوان هزار و یک روایت در بجنورد اظهار کرد: کشور ما از سال گذشته روز‌های سختی را پشت سر گذاشته و درگیر جنگ و سوگواری بوده و در چنین شرایطی، هنر می‌تواند به جامعه برای عبور از فضای سوگ و بازگشت نشاط و امید کمک کند.

وی افزود: از این رو هر رویدادی که با زبان هنر بتواند به شادی آفرینی، امیدبخشی و تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند، ارزشمند و دارای اهمیت است.

وی با اشاره به نقش موسیقی، عکس، فیلم و دیگر شاخه‌های هنری در پرداختن به مسائل جامعه گفت: هنر نباید تنها به بیان درد‌ها و مشکلات محدود شود، بلکه باید برای مسایل راهکار ارایه کند و ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود را نیز به نمایش بگذارد.

حسین زاده با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به روستا‌ها اظهار کرد: باید گفتمان خود را از حمایت گری به سمت توسعه تغییر دهیم چرا که روستاییان خود بهترین افرادی هستند که می‌توانند مسیر توسعه مناطقشان را رقم بزنند.

معاون رییس جمهور همچنین از هنرمندان خواست در کنار جهانی کردن مسائل و دغدغه‌های جوامع محلی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستا‌ها و عشایر ایران را نیز به جهان معرفی کنند.

وی گفت: هنرمندان در جهانی کردن روایت‌ها و درد‌های مردم نقش مهمی دارند و باید با استفاده از این ظرفیت، واقعیت ها، توانمندی‌ها و امید موجود در جامعه روستایی را نیز به تصویر بکشند.

حسین زاده با ابراز خرسندی از حضور در جشنواره «هزار و یک روایت» پیشنهاد کرد: این رویداد در دوره‌های آینده به سمت موضوع محوری حرکت کند تا هر سال علاوه بر بازتاب بخشی از مشکلات و دغدغه‌های روستا و عشایر، راهکار‌ها و چشم انداز‌های امیدبخش نیز در آثار هنری مورد توجه قرار گیرد.