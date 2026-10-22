رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت توجه واحد‌های تولیدی به استانداردسازی محصولات گفت: هزینه‌های این حوزه نباید هزینه اضافی تلقی شود بلکه سرمایه گذاری راهبردی است که منافع آن در بلندمدت به تولیدکنندگان و مشتریان بازمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،موسی خلیل الهی در همایش تجلیل از واحد‌های نمونه استاندارد آذربایجان شرقی اظهار کرد:آذربایجان شرقی و تبریز دیار علامه‌ها و خاستگاه شهدای محراب و بزرگان مشروطه است و این پیشینه ارزشمند مسئولیت امروز مدیران و فعالان اقتصادی استان را در مسیر خدمت به مردم سنگین‌تر می‌کند.

وی افزود: باید از اداره کل استاندارد قدردانی کرد که با همت این مجموعه، در دوران جنگ تحمیلی کالا‌های اساسی بلافاصله از گمرک ترخیص شد و مردم احساس کمبود نکردند. همچنین برای نخستین بار ماشین آلات مورد نیاز واحد‌های تولیدی وارد استان شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: واحد‌های تولیدی در تمام ایام، به ویژه در دوران جنگ تحمیلی خوش درخشیدند و عملا هیچ واحدی تعطیل نشد و تعدیل نیروی انسانی نیز انجام نگرفت.

خلیل الهی اظهار کرد: برای استانداردسازی باید خط تولید و مواد اولیه مناسب باشد و از نیروی متخصص و ناظر کیفی استفاده شود که این موارد مستلزم هزینه است. با این حال در بلندمدت این هزینه‌ها به سرمایه گذاری راهبردی تبدیل می‌شود، زیرا منافع آن به خود تولیدکنندگان و مشتریان بازمی گردد.

وی افزود: اگر کالای استاندارد تولید شود، فروش تضمین می‌شود و واحد‌های تولیدی در فضای رقابتی عملکرد بهتری خواهند داشت. همچنین سلامت و ایمنی مشتریان که بالاترین هدف است تضمین می‌شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تاکید کرد: باید از مردم قدردانی کرد که با وجود مشکلات همچنان شب‌ها در خیابان حضور دارند تا از نیرو‌های نظامی و کشورشان پشتیبانی کنند. این مردم، شایسته بهره مندی از مواد اولیه و محصولات باکیفیت هستند.