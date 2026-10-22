نشست مشترک مسئولان ایرانی و عراقی برای بررسی همکاری‌های مرزی با حضور معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان و معاون پایانه مرزی شلمچه عراق، در خاک عراق برگزار شد.

نشست مشترک مسئولان ایرانی و عراقی برای تسهیل عبور و مرور مسافران و ناوگان حمل‌ونقل تجاری از مرز شلمچه

نشست مشترک مسئولان ایرانی و عراقی برای تسهیل عبور و مرور مسافران و ناوگان حمل‌ونقل تجاری از مرز شلمچه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دیدار ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با حیدر المیاحی، معاون پایانه مرزی شلمچه عراق دو طرف درباره تسهیل تردد مسافران و کامیون‌های تجاری از مرز شلمچه به تبادل نظر پرداختند.

همچنین در این دیدار بر ضرورت تسهیل عبور و مرور مسافران و ناوگان حمل‌ونقل تجاری از مرز شلمچه تأکید شد تا روند تردد از این گذرگاه مرزی با سهولت بیشتری انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان در دیدار ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با حیدر المیاحی، معاون پایانه مرزی شلمچه عراق دو طرف درباره تسهیل تردد مسافران و کامیون‌های تجاری از مرز شلمچه به تبادل نظر پرداختند.

همچنین در این دیدار بر ضرورت تسهیل عبور و مرور مسافران و ناوگان حمل‌ونقل تجاری از مرز شلمچه تأکید شد تا روند تردد از این گذرگاه مرزی با سهولت بیشتری انجام شود.

این رایزنی‌ها در حالی انجام می‌شود که تسهیل تردد از مرز‌های مشترک ایران و عراق، به‌ویژه برای مسافران و فعالان حوزه تجارت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این همکاری‌های مشترک می‌تواند در سامان‌دهی تردد و کاهش فشار بر مسیر‌های جایگزین نقش داشته باشد.