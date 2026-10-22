تقاطع میدان امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد پس از ماه‌ها کار شبانه‌روزی، آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،به گفته شهردار بروجرد این طرح نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان برای شهرداری هزینه داشته است.

عیدی بیرانوند درباره مشخصات فنی این طرح بیان کرد: این تقاطع به طول ۸۵۰ متر و با ۲ باند به عرض ۲۲ متر احداث شده است.

وی گفت:با اجرای رمپ‌های ورودی و خروجی، امکان تردد خودروها هم در مسیر زیرگذر و هم در سطح تقاطع فراهم شده است،ویژگی‌ای که می‌تواند گره‌های ترافیکی این محدوده را به شکل محسوسی کاهش دهد.

شهردار بروجرد تصریح کرد: طراحی تقاطع بر اساس مطالعات مشاوران تراز اول کشور انجام شده تا پاسخگوی نیازهای ترافیکی شهر بروجرد در ۵۰ سال آینده باشد.

عیدی بیرانوند بیان کرد:در این طراحی، صرفاً وضعیت فعلی شهر در نظر گرفته نشده، بلکه چشم‌انداز توسعه شهر و افزایش بار ترافیکی در سال‌های آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است

عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مراسم بهره برداری این طرح گفت: تقاطع غیر همسطح میدان امام خمینی ره در کمتر از زمان تعیین شده در زمان جنگ به بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد:آنچه امروز در بروجرد شاهد آن هستیم، تنها یک زیرگذر نیست،سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای آینده‌ای است که ترافیک شهر را تا ۵۰ سال مدیریت کند.